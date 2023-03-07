RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина денонсирует договор с СНГ о помощи семьям погибших в захватнических советских войнах

Фото: Кабмин предлагает Раде выйти из соглашения о помощи семьям погибших в Афганистане (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров продал в Раду проект закона о выходе из Соглашения о государственной социальной помощи членам семей военнослужащих, погибших в Афганистане и других государствах, в которых велись боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона №0190.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, полномасштабная вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины и участие в ней Республики Беларусь полностью нарушает принципы и нормы международного права, а также нивелирует цели, которыми руководствовалась Украина, заключая международные договоры в рамках СНГ.

Поэтому Украина принимает меры по прекращению действия таких международных договоров для Украины, в частности, в сфере социального обеспечения, отмечается в документе.

Соглашение было подписано в 1993 году в Москве, но ратифицировано Верховной радой только в апреле 2011 года, когда власть в Украине временно принадлежала Виктору Януковичу и Партии регионов.

Соглашение предусматривает льготные условия пенсионного обеспечения членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане и других государствах, в которых велись боевые действия.

СССР вел захватническую войну в Афганистане с 1979 по 1989 год. Война завершилась поражением и бегством советских войск.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада