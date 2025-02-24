Украина с дебютом Кличко одержала победу в квалификации Евробаскета-2025

Евробаскет-2025, квалификация, группа A

Португалия - Украина - 60:88 (17:24, 15:17, 18:30, 10:17)

Португальцы накануне отпраздновали выход на Евробаскет-2025, тогда как Украина потеряла даже теоретические шансы. И что бы ни говорили тренеры перед поединком, было понятно, что настоящей битвы в матче не будет.

На этот раз главным экспериментатором выступил наставник украинцев Айнарс Багатскис. Он привлек к поединку сразу четырех новичков, которые появились в команде в февральское игровое окно. И если Ростислав Новицкий и Даниил Сипало дебютировали в предыдущем матче со Словенией, то Максим Кличко и Михаил Бублик свои первые минуты в национальной команде сыграли именно против Португалии.

Хозяева площадки явно были не готовы лечь костьми ради победы, поэтому для "сине-желтых" матч получился не очень сложным. После первой четверти украинцы вели в счете с разницей "плюс семь". Очень хорошо вошел в игру 19-летний центровой Кличко, который, несмотря на волнение, был одним из лучших в дебюте матча.

В середине второй десятиминутки преимущество "сине-желтых" достигло уже 13 пунктов. Однако португальцам удался рывок - 12:2 и они почти догнали нашу команду. Впрочем, в заключительные минуты периода, гости собрались и сумели завершить первую половину, имея в запасе девять баллов.

В третьей четверти доминирование подопечных Багатскиса уже не вызывало сомнений. На последний перерыв украинцы ушли, имея запас в 21 очко. Последний отрезок лишь закрепил успех сборной Украины.

Наша команда одержала уверенную яркую победу. К сожалению произошло это слишком поздно.

Лучшие статистические показатели в составе сборной Украины показали: Вячеслав Бобров (16 очков + 5 подборов), Ростислав Новицкий (13), Денис Лукашов (11 + 5 подборов) и Иван Ткаченко (11). На счету Максима Кличко - 7 очков и 2 подбора.

Итоговое положение команд

1. Израиль - 11 очков

2. Словения - 10

3. Португалия - 8

4. Украина - 7