Украина ждет от ЕС санкций против поставщиков деталей для дронов в Россию, - Кулеба
Украина настаивает, чтобы Европейский союз включил в 12-й пакет санкций против России компании, которые поставляют стране-агрессору детали для беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.
"Мы последовательно и очень жестко настаиваем, чтобы в 12 пакет санкций ЕС были включены санкции против предприятий, поставляющих в Россию детали для производства БПЛА. Это тоже путь защиты украинцев от воздушных атак", - подчеркнул чиновник.
По его словам, уже есть инструменты, которые касаются возможности России получать двигатели для беспилотников.
Кулеба рассказал, что такую тему он сегодня "жестко обсудил" с коллегами из стран Европейского союза.
"Эти санкции должны быть включены в пакет", - добавил глава МИД.
Иностранные компоненты в дронах россиян
Напомним, украинские чиновники неоднократно заявляли о том, что в дронах, которые оккупанты применяют для ударов по Украине, обнаруживают иностранные компоненты.
Это касается как ударных "Шахедов" и "Ланцетов", так и разведывательных "Орланов".
В частности, там находят и детали, которые производят компании в странах Запада.
Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.
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