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Украина ждет от ЕС санкций против поставщиков деталей для дронов в Россию, - Кулеба

Вторник 28 ноября 2023 22:05
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Украина ждет от ЕС санкций против поставщиков деталей для дронов в Россию, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина настаивает, чтобы Европейский союз включил в 12-й пакет санкций против России компании, которые поставляют стране-агрессору детали для беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

"Мы последовательно и очень жестко настаиваем, чтобы в 12 пакет санкций ЕС были включены санкции против предприятий, поставляющих в Россию детали для производства БПЛА. Это тоже путь защиты украинцев от воздушных атак", - подчеркнул чиновник.

По его словам, уже есть инструменты, которые касаются возможности России получать двигатели для беспилотников.

Кулеба рассказал, что такую тему он сегодня "жестко обсудил" с коллегами из стран Европейского союза.

"Эти санкции должны быть включены в пакет", - добавил глава МИД.

Иностранные компоненты в дронах россиян

Напомним, украинские чиновники неоднократно заявляли о том, что в дронах, которые оккупанты применяют для ударов по Украине, обнаруживают иностранные компоненты.

Это касается как ударных "Шахедов" и "Ланцетов", так и разведывательных "Орланов".

В частности, там находят и детали, которые производят компании в странах Запада.

Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.

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