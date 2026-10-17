Украина ждет подтверждения от Пентагона и SpaceX о возобновлении работы Starshield

"Технология Starshield жизненно важна для Украины, и мы искренне благодарны американской стороне за возможность ее использовать", - сказал дипломат.

Он отметил, что понижение скорости работы сети влияет на способность Украины отражать российские атаки. По его словам, ситуация улучшилась, однако скорость работы все равно нестабильна.

"Могу сказать, что сейчас ситуация улучшилась по сравнению с тем, что было два дня назад. Но скорость до сих пор колеблется, и мы ждем разъяснения от Пентагона и SpaceX, решена ли проблема и восстановлена ли работа сервиса, чтобы мы могли и дальше защищать наших людей и останавливать Россию в совершении военных преступлений", - сказал Сеник.

Также дипломат прокомментировал тему перспективы завершения войны и отметил, что Украина этого стремилась с самого начала.

"Мы готовы к любому прекращению огня - энергетическому, в Черном море или общему", - проинформировал он.

На вопрос о готовности к уступкам с украинской стороны, Семик сказал, что Украина готова встретиться на уровне лидеров или переговоры с команд.