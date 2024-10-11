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Украина – Чехия: матч Лиги наций рассудит рефери с Балеарских островов

Фото: Гульермо Куадра (слева) получает звание арбитра ФИФА (x.com/gcf_cuadra)
Автор: Андрей Костенко

Испанская бригада арбитров назначена на поединок 4 тура Лиги наций между сборными Украины и Чехии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Матч Украина – Чехия состоится 14 октября в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчински Арена". Старт поединка – в 21:45 по киевскому времени.

Главным судьей выступит Гульермо Куадра. На линиях ему помогут Гуадалупе Поррас Аюсо и Иньиго Прието. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Мигель Анхель Ортис Ариас.

Кто такой Гульермо Куадра

Испанский футбольный арбитр. Входит в Комитет судей Балеарских островов.

После трех сезонов работы в испанской Сегунди, дебютировал, как главный арбитр в Ла Лиге 17 августа 2018 года в матче "Жироны" против "Вальядолида".

1 января 2020 года получил статус арбитра ФИФА. Первым международным турниром для испанца стал молодежный чемпионат Европы 2021 года, где он отсудил две игры группового этапа.

В текущем сезоне отработал в пяти матчах Ла Лиги, в том числе в поединке 5 октября "Реал" - "Вильярреал" (2:0), в котором за "сливочных" играл Андрей Лунин. В Европе провел встречу квалификации ЛЧ между венгерским "Ференцварошем" и валлийским "Ньо-Сейнтс" (5:0). К матчам с участием украинских команд до сих пор не привлекался.

 

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