Украина не будет втягивать в войну ни одну страну НАТО, - Зеленский

"Мы люди адекватные, понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем втягивать в войну. Поэтому мы понимаем, что не будем членами НАТО, пока идет эта война. Не потому, что не хотим, потому что это невозможно", - сказал он.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не ищет альтернативу членству в НАТО. В то же время государству необходимы гарантии безопасности до окончания войны против России.

По его словам, под гарантиями безопасности подразумеваются санкции, финансовые гарантии, оружие и так далее.

"То, что сегодня не в документах, а есть в реальности. Если мы хотим иметь их на бумаге, то там должно быть четко указано или сопровождаться чем-то конкретным, что эти гарантии безопасности действуют, пока Украина не получит главные гарантии безопасности, а именно - членство в НАТО", - сказал он.

Вступление Украины в НАТО

Украина понимает, что сможет присоединиться к НАТО только после окончания боевых действий. Однако страна хочет получить политическое решение о поддержке вступления в НАТО саммите Альянса в Вильнюсе, который пройдет в июле. В частности, как сообщал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, страна ожидает "графика вступления".

При этом Украина также хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО, которые, однако, не могут быть альтернативой членству. Между тем в Альянсе уже рассматривают несколько вариантов гарантий безопасности для Украины.

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