Украина примет участие в Олимпиаде-2024 даже с "нейтральными" спортсменами из РФ и Беларуси

"Наши спортсмены должны быть на Олимпиаде. Наш флаг будет на церемонии открытия, на соревнованиях, наши спортсмены будут представлять наше государство, чтобы все в мире увидели, что Украина есть, была и будет", - заявил Гутцайт.

Стоит отметить, что ранее Украина намекнула, что может отказаться от участия в Играх 2024 года, если российским или белорусским спортсменам будет позволено соперничать даже под нейтральным флагом.

Россияне и белорусы на Олимпиаде

Напомним, Международный олимпийский комитет ввел санкции против россиян и белорусов после начала полномасштабного вторжения в Украину. Но уже в этом году Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе, при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.

В Украине жестко отреагировали на такой абсурдный шаг - пригласили главу МОК Томаса Баха посетить Бахмут и напоминали о большом количестве погибших украинских спортсменов в ходе войны.

Позже Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету не допускать россиян и белорусов в Олимпиаду.

Документ отмечает, что допуск россиян и белорусов к спортивным соревнованиям невозможен даже "в нейтральном формате" - без флагов и гимна.