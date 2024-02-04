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Украина борется за то, чтобы у нас была мирная жизнь, - спикер сейма Латвии

Фото: спикер сейма Латвии сделала заявление о войне в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина борется за то, чтобы в западных странах была мирная жизнь. Поэтому нужно ускорить оказание помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикерв сейма Латвии Дайгу Миериня, которую цитирует "Голос Америки".

"Украина борется за то, чтобы у нас была мирная жизнь, чтобы наши дети ходили в школу и учились там, чтобы мы ходили на работу и занимались своими делами. Украинцы платят высокую цену, чтобы мы имели эти возможности. И поэтому хочу подчеркнуть, что война за Украину - это борьба за мир во всем мире", - отметила она.

Политик подчеркнула, что ЕС должен помогать Украине еще больше, особенно оказывая военную поддержку. По ее словам, многие крупные европейские страны активизировались и изменили свое отношение, в частности, что касается передачи ракет и другого оружия.

Миериня также считает, что необходимо ввести санкции, которые привлекут россиян к ответственности за военные преступления и конфисковать российские активы для восстановления Украины. По ее словам, нужно донести всем, что угроза расширения российской агрессии - реальна.

"Мы уже много лет предупреждаем страны Европы и другие страны мира, что Россия представляет угрозу агрессии. Путин всегда использовал силу для достижения своих целей", - заявила спикер.

Миериня приводит пример войны в Чечне, вторжение в Грузию, незаконную аннексию Крыма. Она считает, что безнаказанность России приводит к тому, что Москва ощутила, что может диктовать мировой порядок.

"Россию сравнивают с раковой болезнью, но мы уверены, что Россия - хуже рака. Щупальца РФ распространяются по всему миру. Граждане России живут везде и распространяют хаос", - сказала она.

Помощь стран Балтии

Литва, Латвия и Эстония - среди лидеров помощи Украины. Они предоставили Украине военную, финансовую, гуманитарную помощь и приняли тысячи беженцев.

Напомним, 3 февраля Эстония передала Украине новый пакет военной помощи. Он включает в себя противотанковые ракеты Javelin, а также пулеметы, боеприпасы к стрелковому оружию, различную наземную и водную технику, а также водолазное снаряжение.

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