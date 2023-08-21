Украина близка к сделке с Lloyd's по страхованию зерновозов в Черном море, - FT

Украина завершает работу над схемой с глобальными страховщиками для страхования зерновых судов, следующих в порты Черного моря и обратно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал заместитель министра экономики Украины Александр Грибань Financial Times .

Грибань сказал, что сделка "в настоящее время прорабатывается и активно обсуждается" между соответствующими министерствами, а также местными банками и международными страховыми группами, включая Lloyd's of London.

Схема может быть введена в действие уже в следующем месяце, при этом от пяти до 30 судов будут проходить через то, что он назвал "опасным местом" в украинских водах.

В прошлом месяце Россия вышла из зерновой сделки при посредничестве ООН и заявила, что будет рассматривать любое гражданское судно, покидающее порты Украины, как военную цель.

Но под прикрытием украинских береговых систем обороны грузовому судну удалось совершить первый коммерческий рейс из Одессы после угрозы Москвы. Ранее Украина объявила о создании "гуманитарного коридора" в Черном море для освобождения грузовых судов, оказавшихся в ловушке в ее портах после выхода России из "зернового соглашения".

Зерновой коридор

Напомним, в период с августа 2022 по июль 2023 действовала Черноморская зерновая инициатива, которая позволяла безопасно вывозить продовольствие из портов Большой Одессы. Однако Россия вышла из соглашения.

НБУ в своем базовом прогнозе исходит из того, что зерновой коридор не будет функционировать до конца войны. По прогнозу НБУ, украинские агроэкспортеры смогут вывезти в течение всего маркетингового года, то есть с июля по июнь следующего года, "всю продукцию, направленную на экспорт".