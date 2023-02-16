Украина активно участвует во взаимодействии со США по подотчетности использованной помощи, - Госдеп

"Мы работаем по подотчетности с правительством Украины, с президентом Зеленским и его замечательной командой, и они активно участвуют в этом", - отметила дипломат.

Рэнд указала, что эти усилия позволяют дать четкий ответ налогоплательщикам, а также правительству и Конгрессу Соединенных Штатов, как и куда используются американские средства.

По ее словам, вопрос контроля расходов, выделенных для поддержки Украине, является главным приоритетом администрации США.

"Мы сосредоточены на этом, мы следим за каждым долларом и стремимся к самому высокому уровню подотчетности", - подытожила представитель Госдепартамента.