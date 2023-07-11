Украина – Англия: какой стадион станет домашним на матч отбора к Евро-2024

Матч Украина – Англия состоится 9 сентября в польском Вроцлаве. Поединок примет стадион "Тарчиньски Арена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00.

Спортивный комплекс был построен к Евро-2012 и на групповом этапе турнира принял три матча. Владельцем арены, рассчитанной на 45105 зрителей, остается муниципалитет Вроцлава. Стадион стал домашним для "Шленска" и сборной Польши.

После полномасштабной агрессии РФ сборная Украины вынуждена играть домашние матчи за пределами родины. К примеру, в отборе к чемпионату Европы "сине-желтые" приняли мальтийцев в словацкой Трнаве. В свою очередь в Лиге наций 2022/23 украинцы играли в польских городах – Лодзи и Кракове.

После четырех туров отбора лидером группы C остается Англия (12 очков). Сборная Украины провела на поединок меньше, набрала 6 пунктов и идет второй. Тем временем безнадежный аутсайдер квинтета – мальтийцы с четырьмя поражениями.