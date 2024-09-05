Украина – Албания: где смотреть матч Лиги наций

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина .

Матч Украина – Албания состоится 7 сентября в Праге. Поединок примет стадион "Летна". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины в прямом эфире покажут региональные телеканалы "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Львов" и т. д.). Клиентам кабельного ТВ трансляция также будет доступна. В сети эксклюзивным транслятором поединка остается сервис MEGOGO.

Предматчевая студия начнется там в 20:30. Трансляция встречи "сине-желтых" против балканских "орлов" будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная", "Оптимальная" и "Спорт".

Албания входит в когорту самых удобных соперников сборной Украины в истории. "Сине-желтые" еще ни разу не проиграли "орлам". Разные призовы украинской сборной одержали 5 побед над балканцами, а матч квалификации к ЧМ-2006 свели вничью.

Украина в Лиге наций 2024/25

Национальная команда попала в группу B1 турнира. "Сине-желтых" будет ждать двухкруговой турнир со сборными Албании, Чехии и Грузии.

Победитель квартета автоматически поднимется в Дивизион A Лиги наций. Неудачник группы вылетит в Дивизион C. Важными будут и второе-третье места. Финиш вторым позволит сразиться за повышение в классе в плей-офф, а третьим – спастись от вылета.

Сборная Украины вынуждена играть домашние матчи за пределами родины из-за войны. Домами для команды Реброва станут Прага, Познань и Вроцлав.