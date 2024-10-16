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Украина в 2025 году должна построить максимум из существующих 4 ГВт проектов ветроэнергетики, - инвесторы

Среда 16 октября 2024 18:24
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Украина в 2025 году должна построить максимум из существующих 4 ГВт проектов ветроэнергетики, - инвесторы Фото: Украина в 2025 году должна построить максимум из существующих 4 ГВт проектов ветроэнергетики (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Украина должна обеспечить возможности для инвесторов в возобновляемую энергетику, чтобы они построили в 2025 году максимум из 4 ГВт готовых проектов ветроэнергетики и тем самым облегчили прохождение следующего отопительного сезона.

Об этом заявила директор Европейско-Украинского энергетического агентства Анастасия Верещинская, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление .

"В эту зиму мы заходим со значительно меньшими мощностями, чем в прошлом. Но, если у нас не появится в 2025-м большая мощная генерация, то в следующий отопительный сезон мы также будем заходить с довольно небольшим количеством генерирующих мощностей и мы снова будем иметь дефициты", - сказала Верещинская.

Она отметила, что чем раньше государство создаст стимулы для крупных потребителей работать с производителями электроэнергии из ВИЭ, тем легче инвесторам будет привлекать международное кредитование для новых проектов зеленой энергетики.

"Они хотят выдавать кредиты, но упираются в проблему отсутствия так называемого "bankability". То есть, достаточных финансовых показателей по поводу возврата инвестиций, которые будут проигрывать на фоне проекта, например, в Польше", - пояснила она.

Также, по словам Верещинской, другими проблемами инвесторов в Украине есть долги за производимую электроэнергию и невозможность застраховать свои инвестиции.

В то же время, она напомнила, что инвесторы имеют более 4 ГВт запроектированных ветроэлектростанций и рассчитывают на комплексную государственную поддержку, чтобы начать их строительство.

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед ВИЭ составляет около 35,8 млрд грн. По мнению инвесторов, государство должно приоритезировать развитие зеленой энергетики Украины конкретными решениями и действиями, стимулирующими инвесторов вкладывать средства в эту отрасль, строить новые электростанции и уменьшать дефицит мощностей в энергосистеме Украины.

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Электроэнергия
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