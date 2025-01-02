Украина за 2024 год увеличила импорт электроэнергии в 5,5 раз

Украина в 2024 году импортировала 4,4 млн МВт-ч электроэнергии. Это в 5,5 раз больше по сравнению с 2023 годом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга консалтинговой компании EXPRO.
По данным мониторинга, Венгрия заняла 39% в структуре импорта за весь год, Словакия - 23%, Румыния - 18%, Польша - 14% и Молдова - 5%.
Пик импорта был в июне, было поставлено суммарно более 850 тыс. МВт-ч. Увеличение поставок было обусловлено благоприятной ценовой ситуацией на соседних рынках электроэнергии.
Экспорт электроэнергии в 2024 году остался почти на уровне 2023 года - 366 тысяч МВт-ч. Больше всего электроэнергии за год было поставлено в марте - 154 тысяч МВт-ч.
Таким образом, по результатам 2024 года Украина является нетто-импортером.
В декабре 2024 года Украина увеличила импорт электроэнергии в 2,6 раза, по сравнению с ноябрем, - до 430 тысяч МВт-ч.
Венгрия продолжает занимать наибольшую долю в структуре импорта - 35%. На втором месте Словакия, с 25%. Больше всего за месяц вырос импорт из Венгрии, в 4 раза - до 152 тысяч МВт-ч.
Напомним, по данным МВФ, власти Украины оперативно работают над решением проблем, вызванных продолжающимися разрушительными атаками на энергетическую инфраструктуру. Ремонтные работы прошли успешно, и новое электрогенерирующее оборудование стабильно поступало в эксплуатацию, что дополнялось повышением ЕС лимита на импорт до 2,1 ГВт (с 1,7 ГВт) с дополнительными 250 МВт экстренной поддержки.