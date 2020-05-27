В "Укравтодорі" відповіли на звинувачення в завищених цінах на асфальтобетон

Фото: будівництво доріг (РБК-Україна)

У компанії покроково розписали процес формування ціни закупівлі асфальтобетону службами в регіонах

Державне агентство автомобільних доріг "Укравтодор" не завищує ціни на асфальтобетон і жодним чином не впливає на закупівельну вартість, відповідно засновані на цьому звинувачення - безпідставні й маніпулятивні.

Про це заявили в "Укравтодорі" на сторінці Facebook, коментуючи недавнє розслідування журналістів Bihus.info.

Крім того, щоб спростувати ці звинувачення, в компанії покроково розписали процес формування ціни закупівлі асфальтобетону службами автомобільних доріг в регіонах. Так, першим кроком є формування інвесторської документації, в рамках якої служба визначає максимально допустиму ціну будівництва або ремонту дороги.

"На другому етапі інвест-документацію перевіряє незалежна експертиза, яку проводить не пов'язана з "Укравтодором" організація. З 2020 року експертиза є обов'язковою для всіх закупівель "Укравтодору". Експертиза може змінити ціну на меншу - наприклад, показавши, де і як можна заощадити. Часто, щоб довести ефективність своєї роботи, експертні організації дещо зрізають ціну", - йдеться в коментарі.

Далі відбувається оголошення тендеру, на якому формується очікувана вартість закупівлі. При цьому, відзначають в "Укравтодорі", за кожним тендером готується довідка про те, як ціни співвідносяться з ринковою вартістю матеріалів.

"Якщо ціна на асфальтобетон в документації вище, ніж ринкова, "Укравтодор" просить Службу прояснити цю ситуацію і, за відсутності адекватних аргументів, змінити ціну. На цьому етапі вплив на ціну асфальтобетону з боку служб закінчуються", - йдеться у зверненні.

Водночас, цифри, які призвели журналісти, додають в "Укравтодорі", були взяті з підписаних контрактів з підрядниками, не рахуючи того, що перед цим за ринковою ціною асфальтобетону вже була сформована вартість закупівлі.

"Якщо підрядник хоче вказати більшу суму вартості асфальтобетонної суміші - будь ласка. Для держави головне результат і вартість закупівлі в цілому. А ключ проблеми - у застарілій системі ціноутворення", - йдеться в коментарі.

При цьому, в компанії відзначають, що "Укравтодор" бачить своїм обов'язком забезпечити жорсткий контроль цін на етапі підготовки документації та оголошення тендеру.

"Саме на цьому етапі вся відповідальність за цінову політику лежить на замовнику робіт (службах, а не "Укравтодорі"). Після перемоги на тендері, ми очікуємо від підрядника, що він надасть якісні послуги, у повному обсязі, у встановлені строки і на загальну суму контракту. Спираючись на міжнародний досвід, і досвід реалізації проектів МФО, нас має цікавити кінцевий результат - здана в експлуатацію автомобільна дорога, яка була закуплена на конкурентних торгах за найкращою ціною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що державне агентство автомобільних доріг "Укравтодор" перевірить роботу компанії AzVirt LLC Броварської об'їзної після скарг на укладання асфальту під час дощу.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександра Діденко