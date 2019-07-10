"Укравтодор" розкритикував заяви Пацкана за підсумками перевірки ремонту доріг

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") критикує заяви голови Рахункової палати Валерія Пацкана за підсумками перевірки ремонту доріг, які він зробив в інтерв'ю РБК-Україна. Заява оприлюднена на сайті "Укравтодору".

В "Укравтодорі" назвали коментар Пацкана щодо доріг "непрофесійним, некомпетентним та популістичним".

Зокрема, у відомстві заявили про те, що голова Рахункової палати не знає про джерела наповнення Дорожнього фонду, хоча законом чітко визначені джерела фінансування дорожнього господарства України.

"Це не відповідає дійсності і свідчить про незнання чиновником основ законодавства, яке регулює питання предмету аудиту підпорядкованим йому відомством, що є органом фінансово-бюджетного контролю", - йдеться в заяві.

В "Укравтодорі" також висловили невдоволення особистими випадами Пацкана на адресу керівника дорожнього відомства Славоміра Новака.

Щодо перевірки Рахункової палати в "Укравтодорі" заявили про порушення норм закону. Так, до остаточної редакції звіту не додані ні зауваження "Укравтодору", ні довідка про результати розгляду зауважень, які повинні бути невід’ємними частинами звіту.

Нагадаємо, голова Рахункової палати Валерій Пацкан в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що палата перевірила стан доріг у Дніпропетровській, Закарпатській і Хмельницький області. "По факту у цих трьох областях, які ми перевірили, кошти витрачалися з порушенням або неефективно. Зараз досліджуємо місцеві дороги. Думаю, буде така ж епопея, як і з державними", - сказав він.