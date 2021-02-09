"Укравтодор" допоміг розчищати столичні траси від наслідків негоди, - ОП

"Вночі разом з главою "Укравтодору" Олександром Кубраковим прийняли рішення протягнути руку Києву допомоги з подоланням снігової негоди. Адже для нас комфорт городян - найголовніше", - написав Тимошенко.

Він також розмістив відео роботи техніки на столичних дорогах.

За його словами, в Київ була направлена техніка, яка працює на дорогах державного значення у Київській області.

За ніч з 8 на 9 лютого з допомогою "Укравтодору" були розчищені найбільш завантажені в'їзди до столиці по вулиці Академіка Заболотного та проспекту Миколи Бажана. Це дозволило запобігти виникненню транспортного колапсу.

"У ситуації, коли комусь важко впоратися самостійно, прийняття дружньої допомоги є правильним рішенням", - сказав Тимошенко.