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"Укравтодор" допоміг розчищати столичні траси від наслідків негоди, - ОП

Автор: РБК-Україна

Розчищати столичні траси від снігу під час рясних снігопадів допомогли співробітники "Укравтодору". Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко домовився про це з головою служби Олександром Кубраковим.

Про це Тимошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Вночі разом з главою "Укравтодору" Олександром Кубраковим прийняли рішення протягнути руку Києву допомоги з подоланням снігової негоди. Адже для нас комфорт городян - найголовніше", - написав Тимошенко.

Він також розмістив відео роботи техніки на столичних дорогах.

За його словами, в Київ була направлена техніка, яка працює на дорогах державного значення у Київській області.

За ніч з 8 на 9 лютого з допомогою "Укравтодору" були розчищені найбільш завантажені в'їзди до столиці по вулиці Академіка Заболотного та проспекту Миколи Бажана. Це дозволило запобігти виникненню транспортного колапсу.

"У ситуації, коли комусь важко впоратися самостійно, прийняття дружньої допомоги є правильним рішенням", - сказав Тимошенко.

Нагадаємо, у Києві за дві доби випало 30 сантиметрів снігу. Спецтехніка продовжує працювати, за вчора вивезли 350 тонн снігу.

РБК-Україна писало, що в Києві снігопад триває більше ніж 36 годин. Розчищене швидко засинає знову, на дорогах міста утворився транспортний колапс.

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Новини України КиївУкравтодорОфіс президента
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