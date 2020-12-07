"Укравтодор" побив рекорд за кількістю і якістю відремонтованих доріг, - Кубраков

У 2020 році "Укравтодор" відновив 3 926 км доріг державного значення та 85 мостів. Це 92% і 85% від плану, представленого на початку року, і абсолютний рекорд за весь час незалежності України, в тому числі відповідно до оголошених планів фактом виконання.

Про це повідомив глава "Укравтодору" Олександр Кубраков на підсумковому заході галузі "МЕРЕЖА: форум дорожньої галузі".

"Цього року ми оновлюємо цілі маршрути, а не клаптики. У 2020 році оновлено 10% від всієї мережі державних доріг. Це 216 км дороги Київ - Харків, більше 125 км дороги до Станиці Луганської від Сєвєродонецька, 92,5 км дороги від Дніпра до Миколаєва, більше 100 км від Кропивницького до Запоріжжя, майже 135 км від Мукачево до Львова. Вже завершено 28 з 30 запланованих обходів міст. Країна змінюється і кожен українець може це побачити на власні очі", - зазначив Кубраков.

Крім того, за його словами, у 2020 році був застосований новий підхід до роботи з дорожніми проєктами, в результаті чого дороги стали довговічнішими і при цьому дешевшими.

Якщо вважати загалом, враховуючи факт виконання, то у 2019 році середня вартість одного кілометра дороги обходилася у 25,1 млн грн. А вже у 2020 році - 20,6 млн грн, тобто на 4,5 млн грн дешевше.

Найбільш ілюстративний приклад – дорога М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка. Це один із основних об’єктів 2018-2019 років, який також масштабно оновлюється і у 2020 році.

Так, наприклад, у 2019 році середня вартість капітального ремонту 1 км на двох різних ділянках дороги становила 51,5 млн грн і 45 млн грн. У 2020-му - 40,8 млн грн і 42,8 млн грн відповідно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більшість українців позитивно ставляться до реалізації державної програми "Велике будівництво" і хочуть бачити більше відремонтованих та побудованих доріг, лікарень, шкіл і дитячих садків.

Як показали результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), 89,8% респондентів схвалюють державні інвестиції у розвиток інфраструктури. На думку учасників дослідження, найбільше коштів потрібно вкладати у ремонт доріг.