"Укравтодор" пояснив включення до плану на ремонт дороги в ОРДЛО

Новини Інфраструктура 25.07.2018 - 22:40
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На ремонт доріг в Луганській області виділено із держбюджету понад 121 млн гривень

Включення до плану ремонту доріг на окупованих територіях Донецькій та Луганській областей на 2018 рік в "Укравтодорі" пояснили правовим статусом цих регіонів. Планування ремонту доріг здійснюється стосовно усієї їх протяжності, зазначили у прес-службі "Укравтодору".

Саме тому, як зазначили у відомстві, до переліку об'єктів, які потребують ремонту, включалися усі дороги. Проте провести ремонт в окремих районах Луганської і Донецької областей (ОРДЛО) наразі не є можливим.

"Будучи відповідальними за публічні кошти, використання коштів на роботи із ремонту та утримання доріг здійснюється винятково на фінансування робіт на підконтрольній території", - уточнили в прес-службі.

Щодо ремонтів на території Луганської області, "Укравтодор" станом на 25 липня 2018 року з виділив із держбюджету 128,1 млн грн на фінансування вісім об’єктів, з місцевого бюджету 81,5 млн грн - на п'ять об’єктів.

"Підрядники визначені по 2 об’єктам. По трьом оголошено процедуру закупівлі послуг. Орієнтовно початок робіт 15.08.2018. Роботи розпочато на двох об’єктах. Оперативне виконання - 13,7 млн гривень", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна 17 липня 2018 року, в Україні на сьогодні 95% доріг перебувають у стані, які не відповідають нормам. Серед областей із найгіршими дорогами зокрема Черкаська та Миколаївська.

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