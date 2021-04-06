"Укравтодор" і Дрогобицька громада спільно профінансують ремонт доріг в рамках "Великого будівництва"
Меморандум про співпрацю та взаємодію у питаннях відновлення доріг підписала Служба автомобільних доріг у Львівській області та Дрогобицька об’єднана територіальна громада.
Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору" у Facebook.
Зазначається, що це новий формат партнерства у Львівській області, при якому регіональний підрозділ "Укравтодору" та територіальна громада співфінансуватимуть відновлення інфраструктури.
"Вони об’єднають зусилля, реалізовуючи два проекти: будівництво нової об’їзної дороги Дрогобича та облаштування безпекової інфраструктури на трасі Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий", - йдеться у повідомленні.
Держава передбачила 200 млн грн на відновлення доріг державного значення у межах Дрогобицької ОТГ, а громада виділить 1 млн грн на виготовлення проєктно-кошторисної документації до цих двох об’єктів.
Загалом у 2021 році за програмою "Велике будівництво" у Львівській області буде побудовано, реконструйовано та відремонтовано 365,2 км державних доріг та оновлено 56 штучних споруд.
Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента та координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявляв, що до кінця 2023 року в Україні буде відновлена вся мережа загальнодержавних доріг України.