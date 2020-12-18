"Укравтодор" в 2021 році почне відразу декілька інфраструктурних мегапроектів

У поточному році "Укравтодор" побудував і відремонтував 4 000 км доріг, а в наступному має намір зробити ще 6 800 км. Крім того, у 2021 році агентство почне відразу декілька інфраструктурних мегапроектів.

Про це повідомляють "Факти ICTV".

Згідно з планом, Україна очікує $2 млрд інвестицій у ремонт, 1 400 км пілотних ділянок на ключових трасах, про що вже є укладені домовленості. Також до 2022 року відремонтують 600 км доріг, що ведуть до прикордонних переходів в 11 областях. Витратять на це 12,6 млрд гривень.

"У цьому році ми вже багато зробили - упорядкували дороги в Чернігівській області в сторону Білорусі, в Чернівецькій в бік Румунії і Закарпатської області в бік Словаччини, а також дорогу до пункту Ягодин у Львівській області. Я був на цих пунктах пропуску та на власні очі бачив, що це наші справжні ворота експорту, тому ми продовжимо цю частину роботи", - заявив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков.

У наступному році Укравтодор завершить будівництво нової бетонної траси Дніпро - Решетилівка, після чого має намір розширювати програму з будівництва цементобетонних доріг.

За словами Кубракова, до 2025 року таких доріг буде побудовано 2 900 км. Пріоритетними напрямками стануть траси М-29 Харків - Перещепино (180 км), Р-55 Одеса - Новий Буг (135 км), Н-08 Бориспіль - Маріуполь (95 км у Дніпропетровській області).

Крім того, масово ремонтуються мости, починаючи від такого знакового довгобуду, як мости в Запоріжжі, і закінчуючи ремонтом ще 1 385 мостів і будівництвом нового гігантського об'єкта - моста в Кременчуці.

Серед інших мегапроєктів - будівництво дороги до Одеського порту та Київської обхідної дороги. В рамках партнерства з ЄБРР та іншими міжнародними фінансовими організаціями, а також з приватними інвесторами Укравтодор має намір відремонтувати ще кілька ключових трас.

"Загальний бюджет мегапроєктів може скласти рекордні 340 млрд грн. Для порівняння - у 2020 році на ремонт доріг було виділено близько 120 млрд грн", - повідомляє видання.

Раніше повідомлялося, що Укравтодор відмовився від практики ремонтувати дороги ділянками і перейшов до маршрутного принципу, коли дороги оновлюються повністю, як 216 км траси М-03 Київ - Харків - Довжанський.