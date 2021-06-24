Вкрав майже пів мільйона доларів. У Києві затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол

"У період із 2007 по 2015 рік на території іншої держави підозрюваний вчинив злочинні дії та заподіяв підприємству матеріальну шкоду на 480 тисяч доларів США. Згодом його оголосили у міжнародний розшук", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що в Україні зловмисник перебував під чужим ім’ям. Окрім того, підозрюваний організував "комбінацію" задля уникнення переслідування: його знайомий звернувся до поліції Одеської області із заявою про факт безвісного зникнення розшукуваного.

За фактом зникнення особи, було розпочато кримінальне провадження та вжито відповідних заходів із розшуку.

Так, співробітники поліції, у результаті проведених розшукових заходів на території Оболонського району міста Києва, знайшли місцеперебування та затримали розшукуваного.

Наразі вирішується питання про його подальшу екстрадицію.