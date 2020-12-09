Вкрав пістолет і посвідчення: суд виніс вирок грузину, що обікрав екс-нардепа

Печерський районний суд Києва виніс вирок громадянину Грузії за крадіжку речей колишнього депутата Верховної ради Олега Недави ("Блок Петра Порошенко"). Його засудили до 5 років в'язниці умовно.

Про це свідчить вирок суду.

Екс-депутат 12 серпня поточного року заїхав на автомобілі Audi Q8 на СТО на вул. Кіквідзе у Києві. Злочинці непомітно проникли в автомобіль, коли Недава відійшов, і вкрали звідти електронний планшет, сумку, банківську картку і пістолет "SIGSAUER P320 CARRY" з патронами.

Крім того, вони забрали паспорт і посвідчення нардепа.

Зброю зловмисники заховали в автомобільну покришку у дворі житлового будинку в центрі Києва на вул. Великій Васильківській.

Одного з підозрюваних у крадіжці, грузина Давіта Джикію, поліція затримала через дві доби після злочину.

Він визнав свою провину і уклав угоду зі слідством. На початку грудня столичний суд її затвердив і засудив підсудного до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки.

Нагадаємо, навесні в Києві обікрали народного депутата від партії "Слуга народу" Ольгу Василевську-Смаглюк. З її кабінету пропав службовий планшет Lenovo.