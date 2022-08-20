З України вийшов черговий караван з продовольством

У суботу, 20 серпня, з українського порту "Чорноморськ" вийшов черговий караван з продовольством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Туреччини.

Крім того, у відомстві зазначили, що сьогодні на півночі Стамбула будуть оглянуті два кораблі, які прибули з України.

"В рамках відвантаження зерна ще 2 судна вийшли з порту Чорноморськ, Україна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одеських портах "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" знаходяться десять суден, які зараз завантажуються і готуються до виходу.

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