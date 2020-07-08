З України видворили росіян, які працювали на спецслужби Кремля

Сьогодні, 8 липня, з України депортували двох громадян Російської Федерації. Правоохоронці отримали інформацію, що росіяни прибули з метою скоєння ряду тяжких злочинів для дестабілізації ситуації в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Після отриманої інформації щодо наміру росіянами скоїти злочини, поліцейські встановили автомобіль, на якому пересуваються чоловіки, та ймовірне місце їх знаходження. Зловмисників затримали у Шевченківському районі столиці.

За наявними даними, вони були членами збройних формувань, працювали на російські спецслужби та брали участь у військових конфліктах на території різних країн. За це навіть були нагороджені державними нагородами.

Нагадаємо, у Києві затримали українця, який брав активну участь у створенні так званого "Розвідувального управління ДНР".