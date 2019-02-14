Україна і Румунія узгодили дії щодо безпеки у Чорному морі

Міністри оборони України і Румунії погодили укладення додаткових угод, які будуть сприяти розвитку співробітництва

Министр обороны Украины Степан Полторак и министр национальной обороны Румынии Габриэль Леш согласовали совместные действия по безопасности в Черном море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Сообщается, что во время двусторонней встречи Полторак и Леш согласовали совместные действия по безопасности в Черном море и заключения дополнительных соглашений, которые будут способствовать развитию двустороннего сотрудничества, в частности, в области военно-технического сотрудничества.

Напомним, в 2019 году будет активизировано военно-морское присутствие НАТО в Черном море.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что группа кораблей НАТО через несколько дней войдет в Черное море для проведения учений, и это станет составляющей наращивания присутствия сил Альянса в этом регионе.

Полторак 13-14 февраля будет находиться с визитом в штаб-квартире Североатлантического альянса.

Добавим, плавучая база Werra, которая входит в состав военно-морских сил Германии, в феврале посетит два черноморских порта в Болгарии. Корабль отправится в Черное море в рамках постоянной противоминной группы НАТО.