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В України ще одна медаль. Черкасова виборола "бронзу" на Олімпіаді-2020

Автор: Анастасія Рокитна

Українська спортсменка Алла Черкасова здобула "бронзу" на Олімпіаді-2020. Це сьома нагорода України в Токіо.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Федерації боротьби України.

Черкасова здобула перемогу на туше над олімпійською чемпінкою Ріо японкою Сарою Досьо.

"Вітаємо Аллу, тренерський штаб, Асоціацію вільної боротьби України, всіх вболівальників боротьби", - повідомили у прес-службі Федерації боротьби України.

Нагадаємо, Михайло Романчук приніс Україні перше "срібло" Олімпійських ігор-2020. Український плавець став найкращим на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

Крім того, тенісистка Еліна Світоліна принесла Україні п'яту "бронзу", вирвавши перемогу у важкому матчі проти казашки Олени Рибакіної, поступаючись по ходу зустрічі.

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