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Україну заллють дощі: прогноз погоди на завтра

Фото: Україну 10 вересня заллють дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 10 вересня, Україну накриють сильні дощі. При цьому прогнозується штормовий вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозами синоптиків, завтра в Україні буде хмарно. При цьому очікуються помірні дощі по всій території країни крім східних і південно-східних областей. Водночас у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях прогнозуються значні дощі.

Вітер південно-східний 7-12 м/сек, вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м / сек.

Температура повітря вночі становитиме +8 +13 градусів, на Закарпатті та крайньому півдні країни до +16, а у східних та північно-східних областях +2 +7. Вдень в Україні температура коливатиметься від +13 до +18 градусів, а в південній частині від +19 до +24 градусів.

При цьому глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що протягом 10-11 вересня на території Чернігівської області очікуються значні дощі.

"Загальна кількість опадів очікується близькою до місячної норми (в межах 30-70 мм). У місцях проходження сильних злив очікується формування значного місцевого та схилового стоку, стрімке підвищення рівнів води на малих водотоках з підтопленням знижених місць у населених пунктах", - написав він у Telegram.

Водночас голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що областю вже пронеслися дощі, додавши, що через грозу без електропостачання залишилися 48 населених пунктів (28 повністю, 20 частково).

"Відключення фіксувалися у всіх районах нашої області. Над відновленням харчування зараз працює 15 бригад ПрАТ "Львівобленерго". Це 64 фахівці і 22 одиниці техніки", - написав він у Telegram.

Погода в Києві та області

У столиці та області завтра очікуються дощі та грози. Вітер південно-східний 7-12 м/сек, вдень по області місцями пориви 15-20 м/сек.

Температура по області вночі буде в районі +8 +13 градусів, а вдень +13 +18. У Києві вночі очікується близько 10 градусів, а вдень +13 +15.

Нагадаємо, до кінця вересня температура в Україні може піднятися 20-25 градусів. Справжнього тепла очікувати не варто, але може прийти "бабине літо".

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Погода в Україні