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В Україну повертаються дощі, але тепла погода збережеться

Новость на русском → Україна, Неділя 28 березня 2021 10:00
В Україну повертаються дощі, але тепла погода збережеться Фото: на заході й у столиці очікуються дощі (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні у неділю, 28 березня, погіршиться погода. Західні області накриють дощі, хоча тепло збережеться.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз в областях

Опади у вигляді дощу прогнозують у західних областях, а також у Києві. На решту території країни буде сухо з мінливою хмарністю.

Температура повітря на заході становитиме +7+10 градусів вдень на Закарпатті та Прикарпатті до +11 тепла, у Вінницькій області +10+12, вночі +2+5 градусів. У центральних регіонах +10+13 градусів вдень, вночі +2+4, у Дніпропетровській області +1+3. На півночі стовпчики термометрів вдень покажуть +10+13 градусів, вночі 0+2, а на сході температура повітря прогріється до +9+11 вдень, вночі від -1 до +2. На півдні країни буде тепло +12+15 градусів вдень, у Херсонській області +10+12, вночі +2+4.

В Україну повертаються дощі, але тепла погода збережеться

Прогноз в Києві

У столиці в неділю очікуються дощі. Температура повітря вдень становитиме +11+13 градусів, вночі +2+4.

В Україну повертаються дощі, але тепла погода збережеться

Раніше повідомлялося, що з неділі в Україні погіршиться погода через штормовий циклон.

Також РБК-Україна писало, що синоптики дали прогноз на квітень. Середня температура в цьому місяці очікується в межах 8-11 градусів тепла.

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