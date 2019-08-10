В Україну повертається спека

Погода в Україні 10 серпня буде сонячною, температура повітря досягне +31. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у північних, південних та західних областях сьогодні мінлива хмарність. Температура повітря вдень досягне +27+29, вночі очікується +13+17. На сході, а саме у Харківській, Донецькій та Луганській областях 10 серпня дощі та грози. Температура повітря вдень досягне +25+27, вночі очікується +14+16.

На півдні України сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень досягне +28+30, вночі очікується +18+20. У Криму та Кримській області також тепло, температура повітря вдень досягне +26+28.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні теж мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень досягне +24+26, вночі очікується +14+16.