В Україну повертається тепло: прогнозом погоди на сьогодні
Сьогодні, 24 травня, на всій території України буде сухо та сонячно. При цьому в деяких регіонах вдень очікується невелике потепління.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні опадів не очікується. Погода буде сонячною, хмари лише іноді будуть закривати небо. Вітер переважно північний та північно-східний, 5-10 м/с.
Сьогодні на заході, а також у південних та центральних областях прогнозується невелике підвищення температур. Стовпчики термометрів вдень покажуть максимально +24 градуси.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +3 +8, вдень +17 +20 градусів;
- на заході вночі +4 +7 градусів, а вдень +20 +24;
- у східних областях вночі +3 +6, вдень +16 +19 градусів;
- на півдні країни вночі +6 +12 градусів, а вдень +20 +22;
- у центральних областях вночі +5 +7, вдень +17 +19 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці та Київській області також буде сухо та майже безхмарно. Вітер північний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +18 +20 градусів, а вночі +4 +8 градусів.
Раніше ми повідомляли, що синоптики спрогнозували невелике потепління, яке прийде в Україну з 23 травня.
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