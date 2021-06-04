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В Україну повернувся капітан судна, якого з 2016 року утримували на Шрі-Ланці

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П'ятниця 04 червня 2021 11:06
В Україну повернувся капітан судна, якого з 2016 року утримували на Шрі-Ланці Фото: Генадій Гаврилов повернувся в Україну (facebook.com/oleg.grygoriuk)
Автор: РБК-Україна

До України повернувся український капітан судна Avant Garde Генадій Гаврилов. Його з 2016 року утримували на Шрі-Ланці.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За словами глави української дипломатії, обвинувачення щодо капітана були безпідставними.

"Вітаю з поверненням додому українського капітана судна Avant Garde Генадія Гаврилова, якого з 2016 року утримували на Шрі-Ланці за безпідставними звинуваченнями. Дипломати були поруч і боролися за звільнення. Наприкінці травня суд нарешті його виправдав. Нині він вже в Одесі", - написав Кулеба.

Раніше в Іспанії затримали трьох українських моряків за підозрою в наркоторгівлі. На судні Albatros Guard VSL, членами екіпажу якого були українці, виявили 18 тонн наркотиків.

Нагадаємо, на початку року четверо українських моряків, які понад п'ять років утримувалися в лівійській в'язниці за звинуваченням у контрабанді, повернулися в Україну.

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