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В Іспанії затримали українських моряків, на їх судні виявили 18 тонн наркотиків

Новость на русском → Іспанія, Четвер 15 квітня 2021 13:28
В Іспанії затримали українських моряків, на їх судні виявили 18 тонн наркотиків Фото: українці були у складі екіпажу судна "Альбатрос" під панамським прапором (facebook.com/MTWTU)
Автор: Ігор Литвиненко

В Іспанії затримали трьох українських моряків за підозрою в наркоторгівлі. На судні Albatros Guard VSL, членами екіпажу якого були українці, виявили 18 тонн наркотиків.

Про це повідомляє профспілка працівників морського транспорту України.

Українських моряків затримали ще 27 березня близько 275 км на південний схід від острова Гран-Канарія (Канарські острови). На борту судна з українськими моряками виявили вантаж з гашишем.

"Вийшовши на зв'язок з сім'ями 7 квітня, моряки повідомили, що незадовго до арешту, коли Albatros Guard VSL знаходився в морі, до нього підійшло інше невідоме судно, з якого на його борт були скинуті мішки з невідомим вантажем. Після чого екіпажем Albatros Guard VSL було отримано розпорядження його власника - прийняти вантаж на борт і доставити в порт. За словами моряків, про характер вантажу команді відомо не було", - повідомили в профспілці.

Затримання українців відбулося в рамках спецоперації іспанських правоохоронців, які стежили за судном ще з грудня 2020 року.

Зараз українські моряки містяться в пенітенціарному закладі "Сальто де Негро" в Лас-Пальмасі в очікуванні суду.

Нагадаємо, на початку року четверо українських моряків, які понад п'ять років утримувалися в лівійській в'язниці за звинуваченням у контрабанді, повернулися в Україну.

Також РБК-Україна писало, що українські моряки незаконно їздили на роботу в Крим. За даним фактом порушено справу.

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