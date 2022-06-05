В Україну сунуть дощі з грозами: погода сьогодні знову погіршиться
Сьогодні, 5 червня, на території України значно погіршиться погода. Всі регіони накриють дощі з грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні опади пройдуть практично у всіх областях. Дощі принесуть невелике похолодання. Температура впаде на декілька градусів. Вітер переважно північний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +13 +15, вдень +19 +22 градуси;
- на заході вночі +13 +15 градусів, а вдень +18 +21;
- у східних областях вночі +14 +16, вдень +26 +28 градусів;
- на півдні країни вночі +15 +17 градусів, а вдень 26 +29;
- у центральних областях вночі +13 +15, вдень +20 +26 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці та Київській області також буде дощитиме. Місцями можливі грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +19 +23 градуси, а вночі +11 +14.
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що на вихідних в Україну повернуться дощі та невеликий спад температур.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.