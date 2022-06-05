ru ua
Нд, 05 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україну сунуть дощі з грозами: погода сьогодні знову погіршиться

Новость на русском →
Україна, Неділя 05 червня 2022 07:00
В Україну сунуть дощі з грозами: погода сьогодні знову погіршиться Фото: Україну 5 червня знову накриють грозові дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 5 червня, на території України значно погіршиться погода. Всі регіони накриють дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні опади пройдуть практично у всіх областях. Дощі принесуть невелике похолодання. Температура впаде на декілька градусів. Вітер переважно північний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +13 +15, вдень +19 +22 градуси;
  • на заході вночі +13 +15 градусів, а вдень +18 +21;
  • у східних областях вночі +14 +16, вдень +26 +28 градусів;
  • на півдні країни вночі +15 +17 градусів, а вдень 26 +29;
  • у центральних областях вночі +13 +15, вдень +20 +26 градусів.

В Україну сунуть дощі з грозами: погода сьогодні знову погіршиться

Погода в Києві

Сьогодні в столиці та Київській області також буде дощитиме. Місцями можливі грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Стовпчики термометрів вдень покажуть +19 +23 градуси, а вночі +11 +14.

В Україну сунуть дощі з грозами: погода сьогодні знову погіршиться

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що на вихідних в Україну повернуться дощі та невеликий спад температур.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
NEWS
Путін може зупинити війну своїм наказом, а його відсутність - приниження світу, - Зеленський
Путін може зупинити війну своїм наказом, а його відсутність - приниження світу, - Зеленський
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні