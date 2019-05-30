Україну сьогодні накриють дощі з грозами

Погода в Україні 30 травня 2019 буде переважно дощовою, без опадів лише на сході та місцями в центрі і на півдні, температура повітря вдень сягне +32. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України хмарно і без опадів, температура вдень від +29 до +32, вночі від +15 до +17. У центрі дощі пройдуть у Черкаській і Кіровоградській областях, вдень від +27 до +31, вночі від +15 до +17. На півдні переважно без опадів, дощі пройдуть лише в Одеській області, температура повітря вдень від +25 до +31, вночі від +16 до +18. У Криму без опадів, вдень від +26 до +28, вночі від +15 до +17.

На заході України пройдуть дощі з грозами, вдень від +16 до +22, вночі від +10 до +15. У північних областях теж прогнозуються дощі, вдень від +23 до +29, вночі від +15 до +18. Крім опадів у цих регіонах зберігається загроза локальних шквалів та граду.

Фото: погода в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 30 травня вдень і вночі очікуються дощі з грозами, денна температура повітря становитиме від +25 до +27, вночі від +16 до +18. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Фото: погода в Києві і області