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Україну запросили на засідання комітету ради НАТО. Вперше за понад 50 років

Автор: Дмитро Левицький

Україна вперше за півстоліття візьме участь у засіданні комітету Північноатлантичної ради НАТО з питань озброєнь - Конференції національних директорів озброєнь. Засідання під головуванням генсека НАТО Єнса Столтенберга відбудеться 26 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Представляти Україну на Конференції національних директорів озброєнь буде заступник міністра оборони Олександр Носов. Україну раніше запрошували до участі у засіданнях конференції, але вперше йдеться про питання, що належать до прерогативи виключно членів НАТО.

На засіданні будуть обговорювати інновації в оборонно-технічній сфері, трансформації у взаємодії з наукою та оборонно-промисловим комплексом та досягнення оптимального співвідношення воєнних потреб і бюджетних можливостей.

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