В Україну приїдуть глава Пентагону та держсекретар США. Будуть говорити про зброю

Президент Володимир Зеленський анонсував приїзд до Києва державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена та американського міністра оборони Ллойда Остіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію глави держави.
Зеленський розповів про прийдешній візит американських високопосадовців. Держсекретар Блікен і очільник Пентагону Остін прибудуть до Києва 24 квітня.
"У мене буде зустріч з міністром оборони та державним секретарем. Коли безпека дасть можливість, будемо сподіватися, і президент США приїде. Завтра будемо спілкуватися про список зброї, яка нам необхідна, та темпи її постачання", – заявив президент.
До слова, президент Зеленський назвав головні пункти переговорів із Росією.
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