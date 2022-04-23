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В Україну приїдуть глава Пентагону та держсекретар США. Будуть говорити про зброю

Фото: Денис Шмигаль і Ентоні Блінкен (twitter.com/SecBlinken)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський анонсував приїзд до Києва державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена та американського міністра оборони Ллойда Остіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію глави держави.

Зеленський розповів про прийдешній візит американських високопосадовців. Держсекретар Блікен і очільник Пентагону Остін прибудуть до Києва 24 квітня.

"У мене буде зустріч з міністром оборони та державним секретарем. Коли безпека дасть можливість, будемо сподіватися, і президент США приїде. Завтра будемо спілкуватися про список зброї, яка нам необхідна, та темпи її постачання", – заявив президент.

До слова, президент Зеленський назвав головні пункти переговорів із Росією.

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