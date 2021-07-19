В Україну прийде похолодання із заходу: прогноз погоди на сьогодні

Погода по Україні

Згідно з прогнозом, грозові дощі очікуються в половині областей. Погіршення погодних умов очікується на заході, на півночі та в центральних областях.

На заході денна температура впаде до 24-26 градусів тепла, вночі очікується 18-20 градусів.

На півдні і східних областях як і раніше жарко і без опадів. Денна температура підніметься до 36 градусів, вночі очікується 19-21 градус.

Погода в Києві

У столиці сьогодні знову пройде грозовий дощ. Температура трохи знизиться.

Синоптики обіцяють 28-30 градусів тепла вдень. Вночі температура опуститься до 20-22 градусів тепла.