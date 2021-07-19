RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україну прийде похолодання із заходу: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Олександр Білоус

Західний циклон принесе в Україну дощі та поступове похолодання. На Сході і півдні поки без опадів і спека вище 35 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода по Україні

Згідно з прогнозом, грозові дощі очікуються в половині областей. Погіршення погодних умов очікується на заході, на півночі та в центральних областях.

На заході денна температура впаде до 24-26 градусів тепла, вночі очікується 18-20 градусів.

На півдні і східних областях як і раніше жарко і без опадів. Денна температура підніметься до 36 градусів, вночі очікується 19-21 градус.

Погода в Києві

У столиці сьогодні знову пройде грозовий дощ. Температура трохи знизиться.

Синоптики обіцяють 28-30 градусів тепла вдень. Вночі температура опуститься до 20-22 градусів тепла.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрпрогнозПогода