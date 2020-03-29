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Літак із черговою партією гумдопомоги для України вирушає з Китаю

Новини » Суспільство     29.03.2020 - 02:59
Літак із черговою партією гумдопомоги для України вирушає з Китаю
Фото: вантаж з Китаю (facebook.com/ukrembcn)

Гуманітарний вантаж із Китаю прибуде в Україну зранку у неділю, 29 березня

У Китаї із черговим гуманітарним вантажем готується вирушити до України літак Boeing 767-300. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Посольство України в Китаї.

Вантаж формується у міжнародному аеропорту м.Сямень (провінція Фуцзянь). Достяваляти вантаж буде авіакомпанія "SCAT".

"Boeing 767-300 завантажується черговою партією медичних масок, захисних костюмів та інших протиепідемічних засобів для України. Напередодні, завдяки тісній координації дій Посольства та Генерального консульства України в Шанхаї з китайськими центральними й місцевими органами влади, було отримано всі необхідні авіаційні дозволи, узгоджено логістику та митні процедури", - зазначили у посольстві.

Також додали, що уже в неділю, 29 березня, гуманітарний вантаж з Китаю має прибути в Україну.

Фото: вантаж з Китаю (facebook.com/ukrembcn)

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявляв, що для боротьби з коронавірусом в Україні в найближчі дні з Китаю прибуде друга партія тестів і інших медичних засобів. Також з Південної Кореї протягом в Україну відправили ще 100 000 таких тестів.

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