В Україну прибув літак з гуманітарною допомогою від Китаю

У міжнародний аеропорт "Бориспіль" сьогодні прибув літак з гуманітарною допомогою від Китаю для боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабінет міністрів України.

За даними Кабміну, літак доправив в Україну набори для виявлення коронавірусу, медичні одноразові засоби захисту, медичні захисні окуляри та інфрачервоні термометри.

Зазначається, що про доставку цього гуманітарного вантажу було домовлено під час телемосту між Україною та Китаєм.

"Ми докладаємо максимальних зусиль для того, щоб допомогти Україні в цей складний період боротьби зі світовою пандемію, яка, на жаль, не лишила осторонь і Україну. Сьогодні ми надаємо гуманітарну допомогу із медичними наборами, але не менш важливим є наша допомога із досвідом та знаннями, якими можемо поділитися з українськими медичними працівниками та методами попередження і лікування нового вірусу", - заявив посол Китаю в Україні Фань Сяньжун.

Нагадаємо, раніше в Україну прибув черговий літак з Китаю, який доправив 100 тисяч тестів полімеразної ланцюгової реакції для виявлення коронавірусу, інші медичні засоби та обладнання для апаратів штучної вентиляції легень.

Крім того, ще один літак з тестами на коронавірус прибув в Київ з Південної Кореї. В Україну з ініціативи Офісу президента доправили ще 100 тисяч ПЛР тестів на коронавірус.