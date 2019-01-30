Україну представлять шість спортсменів на чемпіонаті світу з фрістайлу

Олімпійський чемпіон Абраменко в складі

Сборная Украины определилась с составом на чемпионат мира по фристайлу и сноуборду, который пройдет с 1 по 10 февраля в американском Парк-Сити (ЮТА). Об этом сообщает Xsport.ua.

Национальную команду на соревнованиях представят 6 спортсменов, в том числе Олимпийский чемпион игр в Пхенчхане в лыжной акробатике Александр Абраменко.

Чемпионат мира по сноуборду и фристайлу-2019. Сборная Украины по фристайлу:

Лыжная акробатика

Александр Абраменко (04.05.1988, Николаевская область)

Ольга Полюк (15.09.1987, Ровненская область)

Могул

Олег Масыра (24.07.1996, Тернопольская область)

Виктория Приймак (12.06.2003, Тернопольская область)

Слоупстайл

Орест Коваленко (11.01.2002, Ровненская область)

Екатерина Коцар (27.06.2000, Киев)

Напомним, Абраменко был признан лучшим спортсменом Украины в феврале 2018 года.