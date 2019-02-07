Україну відвідає технічна місія МВФ

Місія буде працювати з комітетом ВР над погодженням законопроекту про виведений капітал

В ближайшее время в Украину должна прибыть техническая миссия Международного валютного фонда (МВФ), которая будет работать с профильным комитетом парламента над согласованием законопроекта о выведенном капитале. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат Нина Южанина.

"Президент подчеркивал и договорился с высшим руководством МВФ о том, что мы вернемся к согласованному варианту принятия налога на выведенный капитал. Процесс должен состояться уже в Украине в ближайшее время. Но я не буду говорить конкретно, когда приедет техническая миссия работать. Но я со своей стороны продолжаю работать с экспертами, которые доносят мысль МВФ. Я имею в виду и представительство ЕС и Еврокомиссии, и не только. Мы продолжаем работать. Сейчас идет процесс отработки по всем направлениям", - заявила Южанина.

По ее словам, пока рано называть сроки рассмотрения законопроекта в сессионном зале.

"Сроки нельзя говорить. Дискуссия идет относительно тех временных потерь, которые будут иметь бюджет после введения налога на выведенный капитал. Ведь название налога их не столько беспокоит как размер поступлений в бюджет. Мы уже три года говорим, что в любом случае внедрение нового налога в первые годы даст значительно меньше поступлений в бюджет, чем налог на прибыль", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина продолжит диалог с экспертами МВФ по поиску возможности введения налога на выведенный капитал в форме фискально-нейтральной, сбалансированной и стабильной модели налогообложения распределенной прибыли

Добавим, что ранее президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что Верховная рада поддержит его законопроект о налоге на выведенный капитал.