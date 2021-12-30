Україну відвідає президент Естонії

На зустрічі з естонським дипломатом Матті Маасікасом, який є головою представництва ЄС у Києві, президент Естонії заявив, що українці залишаються прихильниками реформ, продовжуючи свої зусилля щодо інтеграції до Європейського Союзу.

"Це країна, де цінуються демократичні цінності, і Естонія підтримує прагнення України в ЄС та право українців вирішувати, у яких союзах вони хочуть перебувати", - сказав на зустрічі Каріс.

На зустрічі також було заявлено, що можливі військові дії Росії в регіоні становлять загрозу безпеці не лише України, а й усієї Європи, і що постійна підтримка світовою громадськістю територіальної цілісності та суверенітету України є важливою.

Естонський президент Алар Каріс планує відвідати Україну на початку 2022 року.