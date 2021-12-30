RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україну відвідає президент Естонії

Автор: Анастасія Рокитна

Президент Естонії Алар Каріс відвідає Україну. Робоча поїздка лідера країни запланована на наступний рік.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу естонського президента.

На зустрічі з естонським дипломатом Матті Маасікасом, який є головою представництва ЄС у Києві, президент Естонії заявив, що українці залишаються прихильниками реформ, продовжуючи свої зусилля щодо інтеграції до Європейського Союзу.

"Це країна, де цінуються демократичні цінності, і Естонія підтримує прагнення України в ЄС та право українців вирішувати, у яких союзах вони хочуть перебувати", - сказав на зустрічі Каріс.

На зустрічі також було заявлено, що можливі військові дії Росії в регіоні становлять загрозу безпеці не лише України, а й усієї Європи, і що постійна підтримка світовою громадськістю територіальної цілісності та суверенітету України є важливою.

Естонський президент Алар Каріс планує відвідати Україну на початку 2022 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕстоніяУкраїна