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Україну в перший день серпня накриють дощі з грозами: де саме

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Україна, Понеділок 01 серпня 2022 07:00
Україну в перший день серпня накриють дощі з грозами: де саме Фото: Україну в перший день серпня буде переважно з дощами та грозами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 1 серпня на більшості територій будуть дощт, очікуються грози. При цьому вдень місцями до +33.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в більшості північних, Полтавській та Харківській областях без опадів, на решті території короткочасні дощі та грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. При цьому переважно вітер буде східних напрямків 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +15 +17, вдень +27 +30 градусів;
  • на заході вночі +15 +17 градусів, а вдень +21 +25;
  • у східних областях вночі +16 +19, вдень +29 +32 градуси;
  • на півдні країни вночі +17 +21 градус, а вдень +29 +33;
  • у центральних областях вночі +17 +20, вдень +28 +30 градусів.

Україну в перший день серпня накриють дощі з грозами: де саме

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16 +18, а вдень +29 +31 градусів.

Україну в перший день серпня накриють дощі з грозами: де саме

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, якої погоди очікувати українцям в серпні.

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