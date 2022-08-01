Україну в перший день серпня накриють дощі з грозами: де саме
В Україні сьогодні, 1 серпня на більшості територій будуть дощт, очікуються грози. При цьому вдень місцями до +33.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні в більшості північних, Полтавській та Харківській областях без опадів, на решті території короткочасні дощі та грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. При цьому переважно вітер буде східних напрямків 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +15 +17, вдень +27 +30 градусів;
- на заході вночі +15 +17 градусів, а вдень +21 +25;
- у східних областях вночі +16 +19, вдень +29 +32 градуси;
- на півдні країни вночі +17 +21 градус, а вдень +29 +33;
- у центральних областях вночі +17 +20, вдень +28 +30 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16 +18, а вдень +29 +31 градусів.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, якої погоди очікувати українцям в серпні.
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