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Україну накрив туман, можливе порушення руху транспорту

Київ, Середа 11 листопада 2020 08:40
Україну накрив туман, можливе порушення руху транспорту
Фото: погода (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Україну накрив туман з самого ранку. Синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Сьогодні вночі та вранці на Правобережжі туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Правобережжя - Вінницька, Житомирська, Кіровоградська, Київська та частково Черкаська області.

Нагадаємо, в Україні 11 листопада очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря буде коливатися від +4 до +9 градусів тепла.

Раніше РБК-Україна писало, що в листопаді в країні будуть різкі перепади температури. Середньомісячна амплітуда може скласти 48 градусів - від +24 до -24 градусів. При цьому листопад буде холодним, дощовим і похмурим.

Також повідомлялось, що синоптики розповіли, коли Україну накриє дощами та холодом.

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