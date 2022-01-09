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Україну накриють сніг і дощі: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Артем Горовенко

Погода в Україні сьогодні, 9 січня 2022 року, буде сніжною та місцями дощовою. Максимальну температуру повітря фіксуватимуть в Одесі, там очікується до + 8.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр.

Погода в регіонах

На заході України очікується сніг, вдень від 0 до +3, вночі від -2 до -5. На півночі теж снігопади, вдень від -1 до +2, вночі від -2 до -5.

У центральній частині мокрий сніг з дощем, вдень від 0 до +4, вночі від -2 до -5. На сході очікується мокрий сніг, вдень від 0 до +2, вночі від -6 до -10.

На півдні дощі, вдень +4 до +8, вночі від 0 до -4, в Криму вдень від +6 до +8, вночі від -1 до +1.

Фото: погода в регіонах

Погода в Києві

У столиці України сьогодні прогнозується мокрий сніг, вдень від -1 до +1, вночі від -2 до -5. Вітер південно-східний, 5-10 метрів на секунду.

Фото: погода в Києві

Зазначимо, через снігопад сьогодні закриють в'їзд до Києва для вантажівок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на заході України зростають рівні води в річках. У зв'язку з цим рятувальники попереджають про можливі підтоплення.

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Погода в Україні