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Україну накриють грозові дощі

Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Україні 17 вересня погіршиться, прогнозують дощі та грози у західних областях. Температура повітря вдень коливатиметься від +20 до +29.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні грозові дощі накриють західні, Чернігівську та Сумську області. Там температура повітря вдень складе +20+29, а вночі +12+15. На сході країни мінлива хмарність, вдень +25+28, а вночі +6+13.

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У центрі країни буде без дощів. Вдень температура повітря складе +27+29, а вночі +12+15. На півдні країни температура повітря складе +27+29, а вночі +14+19.

Прогноз у Києві

У місті сьогодні гроза та дощі. Температура повітря вдень +27+29, а вночі +13+15.

Нагадаємо, синоптики попереджають про заморозки і сильні пориви вітру.

Також повідомлялося, що еколог спрогнозувала негативні наслідки від зміни клімату в Україні.

Прогноз погоди
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