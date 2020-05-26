Україну накриють дощі: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 26 травня: дощі накриють всю країну. Температура повітря коливатиметься від +14 до +19.

Прогноз у всіх областях

У всіх областях сьогодні йдуть дощі. На заході температура повітря вдень складе +14+19, а вночі +6+9. На півночі країни вдень буде +14+16, а вночі +8+10. У центральних областях температура повітря коливатиметься від +12 до +18 вдень, а вночі +8+10. На сході і півдні вдень буде +14+18, а вночі +8+12.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні йде дощ. Вдень температура повітря складе +12+14, а вночі +8+10.

Нагадаємо, погода в Україні почне змінюватися вже з середи, 27 травня, але до кінця поточного тижня істотного тепла не буде.

Також РБК-Україна писало, що синоптики попереджали про заморозки в Україні, показники температури в деяких будуть від 0 до +3 градусів.