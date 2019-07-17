Україну накриють дощі з грозами

Погода в Україні 17 липня погіршиться у східній, південній та частково центральній частинах, температура повітря +26. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, сьогодні дощі та грози накриють східну частину країни, де вдень очікується +22+24, а вночі +13+15. На півдні та в центрі країни також дощі. Температура повітря вдень +22+24, а вночі +12+14. Очікується погіршення погоди також у Житомирській та Вінницькій областях.

Натомість, у західній частині країни сьогодні мінлива хмарність та невеликі опади. Температура повітря вдень досягне +24, а вночі +10+12. У Львіській області вночі очікується +9+11. На півдні країни дощі з грозами і температура повітря вдень +24+26, а вночі очікується +15+17.

Погода у Києві на сьогодні

За даними синоптиків, у столиці сьогодні дощі з грозами. Температура повітря вдень +21+23, а вночі +12+14.