Україну накриє туман: де буде погана видимість на дорогах

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні. Завтра більшість областей накриє туман.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Вночі та вранці 6 листопада у південних та південно-східних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, погода в Україні в найближчі кілька днів принесе атмосферні гойдалки в більшість областей країни. Очікуються сильні дощі, різке зниження і підвищення температури.
Зазначимо, в Україну йде різке похолодання з дощами.